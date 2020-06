'Me estaba robando paz' Asegura exconductora de '¡Qué importa!' que se salió por gusto, no por pleito

Ciudad de México.- Después de que la conductora, Verónica Toussaint, revelara su salida del programa '¡Qué importa!', se desataron varios rumores sobre un pleito entre mujeres protagonizado por ella y por su excompañera Sofía Rivera Torres, sin embargo, ella los desmintió y aseguró que fue por gusto.

Hay una frase que para mí es super importante 'hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices' y yo ahí ya no era feliz entonces me moví, porque me estaba robando paz", declaró la conductora Verónica Toussaint.