México.- Raúl Araiza y Margarita Vega, derrochan amor y pasión, sin importar la diferencia de años y las especulaciones sobre su relación, pues Margarita tiene 35 años, mientras que Araiza tiene 55 años.

La actriz de Medellín, Colombia; Margarita Vega presume su relación con Raúl Araiza y destacó sus habilidades como persona y como amante.

El conductor del programa matutino ‘Hoy’, inició su relación con Margarita Vega hace dos meses aproximadamente, y en palabras de Margarita, Raúl es un hombre maravilloso que de forma física y personal.

Su primer encuentro se dio durante el programa ‘Hoy’, Margarita acudió a promocionar la novela ‘Mi corazón es tuyo’ en esa ocasión, solo conversaron y cruzaron miradas.

Tiempo después, Raúl invita a salir a Vega y ella acepta sin problema, pues llevaba tres años soltera.

La actriz de 35 años y el conductor de 55 años, se enamoraron rápidamente y disfrutan cada momento juntos y Margarita asegura que Araiza la hace feliz en todos los sentidos.

Es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen humor y como hombre me fascina cómo me despeina la coto... ¡es maravilloso y espectacular!” aseguro la colombiana.