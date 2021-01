“Me golpearon”, Ingrid Coronado revela que fue víctima de robo

Ciudad de México.- La cantante y conductora, Ingrid Coronado, reveló en sus redes sociales que fue víctima de un robo en un supermercado.

En su cuenta oficial de Instagram, Coronado recordó todo lo bueno y lo malo que le dejó el año 2020 asegurando que fue un buen año a pesar de algunas complicaciones y otros acontecimientos los cuales decidió enumerar y agradecer por ellos.

En un primer instante pensé: ¿52? Son muchas ¿De dónde voy a sacar tanto que agradecer?, me puse a hacer mi lista y me di cuenta no solamente que fue fácil, que las ideas venían con facilidad y completé las 52 sin ningún problema", escribió.

Una de las experiencias que más resaltó fue la vez que sufrió un robo, sin embargo, aseguró que no se dio cuenta cuando sacaron sus pertenencias de su bolso.

El otro día me robaron mi cartera en el súper, me la sacaron de mi bolsa sin que me diera cuenta, y a pesar de que me golearon, agradezco que fue sin violencia", reveló la conductora.