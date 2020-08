“Me golpeó”, exesposa de Cristian Castro destapó su oscuro matrimonio

Ciudad de México.- La modelo paraguaya, Gabriela Bo, exesposa del cantante mexicano Cristian Castro, destapó detalles de su oscuro matrimonio.

Mediante una entrevista para el programa argentino ‘El Run Run del Espectáculo’, Gabriela Bo, quien estuvo casada con el intérprete entre los años 2003 y 2004, reveló que él tuvo una actitud agresiva hacia ella.

Así mismo, Gabriela apoyó las acusaciones de Yolanda Andrade a su hijo, pues insistió en que ella también había pasado por una situación similar.

Le creo a Yolanda cuando dijo que Cristian golpeó a Verónica. Yo lo viví en carne propia, me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada. Aún no conté lo peor", comentó.