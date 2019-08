Me ha hecho pedazos el corazón, ya no la quiero: Frida Sofía de Alejandra Guzmán

México.- Frida Sofía confesó que cuando abortó, su exnovio la engañó con su mamá, Alejandra Guzmán, y ésta en lugar de apoyarla le ha hecho pedazos el corazón por lo que ya no quiere saber nada de ella.

En una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Frida Sofía hizo varias confesiones fuertes sobre su vida privada y el escándalo de su distanciamiento con su mamá, también contó que cuando tenía 15 años sufrió un segundo intento de secuestro y su chofer fue asesinado junto a ella.

También, la hija de la cantante confesó que sí abortó en vísperas de Año Nuevo. Frida Sofía contó que ella y Christian Estrada tenían buena relación con Alejandra Guzmán y en más de una ocasión salieron juntos, no obstante su primer distanciamiento se dio en Navidad.

La nieta de Enrique Guzmán contó que un día que estaban en casa de su madre, a ésta se le “pasaron las copas” y comenzó a hablar de las partes íntimas de su papá, lo cual no le pareció y le pidió que dejara el tema; sin embargo, la rockera no reaccionó de una manera amable y le lanzó objetos, fue ahí cuando decidió irse a su hogar.

Semanas más tarde, su novio le dijo que debía irse de viaje a San Diego, California, y comenzaron a hablar muy poco. Luego, días después fue el cumpleaños de Alejandra Guzmán y a través de redes sociales se enteró de que ésta lo había celebrado en Nueva York y no había sido invitada; no obstante, quien sí estuvo presente en el festejo fue Christian.

Frida Sofía contó a Ventaneando que en la mañana de Año Nuevo vomitó y despertó sus sospecha de que estaba embarazada por lo que se hizo una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Confesó que ella sí quiere tener hijos, pero decidió abortar porque sabía que Christian sólo la embarazó para sacarle dinero.

Yo le dije en Año Nuevo: ‘Christian estoy embarazada’, y me dijo ‘Agarro un avión ahorita’. Me colgó y pensé que podíamos arreglarlo porque yo dije yo sí quiero tener a un bebé; de repente pasan 3 horas, pasan 5 y yo pensé que estaba en el avión”, contó.

La hija de la Guzmán soltó en llanto y contó que al revisar el Instagram descubrió que él nunca tomó ningún avión, sino estaba de fiesta, mientras ella se sentía destrozada.

Fue lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y tanta pena. Después de eso ni le conté a mi mamá”.