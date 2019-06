‘Me han hecho pedazos’: Atala Sarmiento afirma sobre regreso a Ventaneando

CDMX.- Luego de que fuera cancelado el programa Intrusos por su bajo raiting, Atala Sarmiento volvió a quedar sin trabajo, lo que provocó que fuera muy cuestionada sobre si regresaría a Ventaneando.

La conductora compartió una foto en su Instagram, junto con un emotivo mensaje en el que se despedía del programa de Televisa y aunque muchos de sus seguidores se extrañaron con la cancelación del programa, muchos otros aprovecharon para decirle que debería volver con Paty Chapoy.

Sin embargo, aunque fueron muchas las insistencias, Sarmiento dejó en claro que jamás volverá al programa de TvAzteca.

En respuesta a uno de los comentarios de sus fans, Atala además señaló que la han criticado demasiado tras su salida y que no es bienvenida en el programa de Paty Chapoy.

No puedo volver al lugar en donde me han hecho pedazos por más de un año y en donde no soy bienvenida. Jamás volveré”, aclaró Atala Sarmiento.