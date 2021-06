‘Me he hecho vieja y estoy cansada’, Sinéad O'Connor se retira

La cantautora irlandesa Sinéad O'Connor, famosa por el tema "Nothing Compares 2 U", anunció en redes sociales su salida definitiva de la música tras una decena de álbumes, el primero de ellos, The Lion and the Cobra, 1987.

"Me he hecho vieja y estoy cansada. Es hora de que cuelgue las borlas de mis pezones. He dado todo de verdad. NVDA, en 2022, será mi último disco. No habrá ningún tours ni promos", escribió en Twitter el fin de semana.

"No son noticias tristes, son noticias asombrosamente hermosas. Un guerrero sabio sabe cuando debe retirarse. Ha sido un viaje de cuatro décadas. Es tiempo de poner los pies en alto y hacer realidad otros sueños", publicó O'Connor.

La cantante de 54 años tenía el plan de hacer una gira en 2020 pero debido a la pandemia por COVID-19, tuvieron que ser aplazados para 2021 y 2022; ya no ocurrirán.

En 2017 lanzó su autobiografía "Rememberings". / Foto: Especial

Sinead O'Connor, quien en 2017 se convirtió al Islam, lanzó una autobiografía, "Rememberings", en la que explora su trayectoria musical, pero también sus batallas con su salud mental y sus trastornos de estrés postraumático.