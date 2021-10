México.- Lalo Mora fue tendencia en redes sociales luego de un video que circula en redes sociales donde se le ve metiendo la mano en la blusa de una seguidora. Ahora, el cantante apareció en televisión para aclarar el escándalo.

En una entrevista para el programa “Hoy Día”, que fue retomada por “Sale el Sol”, el cantante aclaró lo sucedió en aquel concierto.

Al inicio habló sobre las secuelas que le dejó el Covid-19, explicó cómo se siente y las complicaciones que ha sentido tras contraer el virus.

Después, trató de evitar las preguntas de los reporteros sobre el video y su comportamiento con la joven, pero ante la insistencia de la prensa, Lalo Mora tuvo que dar su versión de los hechos.

Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó y como que me aventó la mano, eso es todo amigo”, respondió Lalo Mora.