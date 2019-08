Me importa un comino si Andrea Legarreta me quiere demandar: Alfredo Adame

CDMX.- El actor mexicano Alfredo Adame reaccionó y dejó claro que no teme ser demandado por Andrea Legarreta luego de que se filtraron audios en los que él afirma que ella le fue infiel a su esposo Erik Rubín con un vicepresidente de Televisa.

Pero además le lanzó una especie de amenaza al ex integrante de Timbiriche al decir que “él tampoco está solo”, al tiempo que empuñó la mano izquierda.

Me importa un bledo y me importa un comino, si quiere demandar, que demande a (Juan José) Origel, que demande a Susana Quintana, a la revista TV Notas y a Carlos Trejo, que fueron los que publicaron. Yo no subí ningunos videos, ni los publiqué, ni nada y ni siquiera los tenía... yo como Poncio Pilato, me lavo las manos...”, dijo molesto.