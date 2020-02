Me intentaban besar: Bárbara de Regil dice que productores la acosaban

México.- En el estreno de su película ‘Rebelión de los Godínez’, la actriz Bárbara de Regil confesó que como muchas mujeres en México, ella sufrió acoso sexual desde que tenía 12 años, incluso contó que un productor, quien actualmente padece cáncer, intentó propasarse con ella.

La promotora fitness señaló que llegar a donde está no ha sido fácil, pues ha tenido que aguantar los intentos de abuso por parte de productores y directores de proyectos donde ella intentó trabajar.

Claro que también he sufrido de acoso desde los 12 años… que triste que te tenga que suceder algo para que te vuelvas así…. yo siempre he sido muy directa de que no me gusta”, dijo la actriz de ‘Rosario Tijeras’.

La actriz de 32 años recordó que había proyectos en los que le decían que quedaba, pero casualmente alguien intentaba besarla, pero al no ceder, le decían que siempre ya no.

En alguna ocasión un productor me tocó la pierna, le agarré la mano, se la quité y le dije: ¿todo bien? Y él se sintió ofendidisimo y me vale gorro”.

También me llegó a pasar que me había quedado en proyectos, me intentaban besar, ya no me quedaba, claro que tengo los nombres de quienes son, no voy a hacer eso… yo por eso soy pro mujer”, recalcó la esposa de Fernando Schoenwald.

Lo más fuerte fue cuando dijo que hubo un caso donde un productor quiso ir más allá, pero aún así decidió no denunciarlo porque es de la idea de que la vida cobra todo.

Hay una persona en especial, se trató de pasar conmigo y no siento que sea por eso, ni nada, pero hoy tiene cáncer, no sé, no sé, pero yo no me encargo de ir a denunciar… la vida es un bumerang, tú avienta y te regresa”, recalcó la actriz de Tv Azteca.

Al final, Bárbara de Regil recomendó a todas las mujeres no quedarse calladas y expresar cuando algo no les gusta.

