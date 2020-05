Me invitaba a drogarme con ella: Frida Sofía se le va con todo a Alejandra Guzmán

México.- La polémica Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a causar polémica, ahora declaró que su madre la invitaba a drogarse cuando ella tenía cinco años, incluso dice que la rockera fumaba mariguana frente a ella.

En su más reciente entrevista Frida Sofía, de 28 años, atacó de nueva cuenta a su famosa mamá y la culpó de drogarse cuando estaba embarazada de ella.

Frida Sofía hizo estas declaraciones después de haberse visto envuelta en otra polémica en donde aseguró a través de redes sociales que personas cercanas a su madre se aprovechaban de ella, que la drogaban y embriagaban para poder robarle.

Me invitaba a drogarme con ella.Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como cinco años”, recordó la intérprete de ‘Ándale’.

La joven nieta de Silvia Pinal declaró para TvNotas que su madre “embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, indicó.

Agregó que su mamá sigue teniendo problemas con las drogas, pues hace un par de años la visitó en Huatulco, donde la ‘Reina de Corazones’ la invitó a drogarse, pero ella se negó.

Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, indicó.