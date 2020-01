Me les fui tres veces: Guillermo del Bosque, quien por fin ¡venció al cáncer!

México.- A casi un mes de haber abandonado el hospital en el que se encontraba para ser tratado contra el Linfoma de Hodgkin que padece desde 2016, Guillermo del Bosque platicó con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, a quien le compartió que estuvo al borde de la muerte a consecuencia de una bacteria que afectó su organismo tras la aplicación de un catéter. Hoy está en casa.

Me siento muy bien, fueron 33 días internado, fue una pesadilla. Entramos, me parece que era un 24 de noviembre y me pusieron un catéter”, contó el productor de Telehit.

El creador de la comedia ‘Nosotros los Guapos’ detalló que tras la aplicación del catéter, el cual tenía la función de recolectar las células buenas de su sangre, se enfrentó a momentos difíciles, pues tuvo que ser sometido a una quimioterapia cada 12 horas.

El esposo de la conductora Vica Andrade reveló que durante los 33 días que estuvo internado y en completo aislamiento, vino una semana crítica, pues una bacteria atacó su organismo.

Esa bacteria lo que hace es que te empieza a bajar mucho la presión. Al estar muy baja tu presión no llega la sangre suficiente a los diferentes órganos y se te empieza a complicar… el grupo de doctores toma la decisión de llevarme a terapia intensiva. Sé que hubo tres ocasiones en las que me fui.

En la primera, me acuerdo que les dije: ‘me siento mal’ y aparentemente me fui como 10 minutos inconsciente. La segunda vez no me acuerdo en qué momento me fui y una tercera ya en terapia intensiva; a Vica (su esposa) la sacaron de la habitación y ya es cuando le dicen ‘ponte a orar’”, contó el productor de Televisa.