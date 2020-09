‘Me lo anduve cachondeando: Lyn May revela amoríos con ‘El Loco’ Valdés

México.- Con el fallecimiento del comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés, salieron a la luz las mujeres que ocuparon en algún momento su corazón. Y la vedette Lyn May no se quedó atrás, contó que tuvo su historia amorosa no sólo con él, sino con su hermano, el legendario Germán Valdés ‘Tin Tan’.

Con el fallecimiento del emblemático comediante, amigos y famosos emitieron sus condolencias a la familia Valdés, otros rememoraron anécdotas para recordar al papá del cantante Cristian Castro.

La bailarina exótica Lyn May fue una de las famosas que recordó al ‘Loco’ Valdés y aseguró que sostuvo un romance con él.

La confesión la hizo ante las cámaras del matutino ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca, contó que cuando trabajó con Valdés, entre ellos se dio algo más que amistad y al final un romance casual.

Lyn May fue y es una de las vedettes más famosas y polémicas de México. Foto: Especial.

Las declaraciones las dio afuera de la agencia funeraria donde se veló el cuerpo de Wanda Seux, con quien hace varios años tuvo una rencilla, pero luego se reconciliaron.

Se fue ‘El Loquito’, y yo también hice películas con ‘El Loquito’. Trabajé muchísimo con él, me dolió mucho y lloré mucho, pero nos tenemos que ir”, expresó la bailarina acapulqueña de ascendencia china.

Al preguntarle si en algún momento de su vida sostuvo un amorío con el comediante, Lyn May contestó a su estilo.

Un poquito, trabajamos en Televisa y sí me lo anduve cachondeando”, aseguró entre risas.

Aunque en una entrevista para 'Sale el Sol' en enero de 2019, la misma Lyn May declaró que 'El Loco' Valdés no quiso nada con ella, pese a que le regaló una foto para la que posó totalmente desnuda.

Estaba casado, entonces ya cuando ves que no, pues ya te retiras", dijo la vedette.

La vedette de 68 años de edad adelantó que ya prepara una publicación donde revelará múltiples romances que sostuvo en su juventud con distintos personajes de la esfera pública y política.

Hay muchas cosas que no saben y por eso voy a sacar mi libro y ahí van a saber a cuántos me cachondée”, expresó la actriz totalmente vestida de negro antes del sepelio de su amiga Wanda Seux.

La actriz de películas como ‘Tívoli’ y el documental ‘Bellas de noche’ expresó que de “El loco” sólo mantiene buenos recuerdos.

Era muy buena persona, era un caballero, maestro de la comedia, bailarín clásico, cantante. Era un gran artista, pero a él le dio por ser cómico, era muy bueno como sus hermanos”, expresó.

Sin tapujos, Lyn May aseguró que además de Manuel, también tuvo que ver con Germán Valdés, el legendario ‘Tin Tan’.

Con el Loquito, con Tin Tán y todos ellos sí cachondeamos”, finalizó la vedette.