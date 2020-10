Me lo tragué: Galilea Montijo pierde diente y se coloca un chicle en pleno programa

México.- Este lunes, en pleno programa, sin pena, la guapa conductora de Televisa, Galilea Montijo recordó el bochornoso momento que vivió cuando, sin querer, se tragó uno de sus dientes y tuvo que recurrir a un chicle para poder salir a cuadro y que no se notara.

En la sección ‘La nota que anota’, en 'Hoy', Galilea Montijo contó cómo se las tuvo que ingeniar para que el público no notara que le faltaba una de sus muelas.

Estábamos la productora Andrea Rodríguez y yo hablando sobre la edad (...) y el calcio. De repente agarro, yo me estaba tomando precisamente calcio (en) unas gomitas, me las como (...), tomo agua y cuando me la trago sentí algo duro”, contó a sus compañeros.