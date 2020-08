¡Me opongo! Famoso periodista gay rechaza que aeropuerto se llame Vicente Fernández

Jalisco.- El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta no debe llevar el nombre de Vicente Fernández, pues es uno de los destinos preferidos de la comunidad gay y el cantante es un hombre homofóbico, señaló el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

Y es que hace unos días en el programa vespertino de TV Azteca, ‘Ventaneando’, se informó que hay la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se llame Vicente Fernández, en honor al ‘El Charro de Huentitán’.

El conductor de espectáculos le pide a la audiencia no olvidar que ‘Don Chente’ fue considerado homofóbico cuando declaró en mayo de 2019 que jamás recibiría un órgano de un gay.

Que no se nos olviden sus declaraciones repulsivas hacia los gays”, escribió Kaffie.

En mayo de 2019, el cantante Vicente Fernández se negó a ser intervenido en Houston, Texas, pues no conocía el origen del hígado que ya estaba listo, luego de que le fue detectado cáncer.

Te puede interesar: VIDEO. Vicente Fernández rechaza trasplante por temor a que fuera de un gay o drogadicto

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”.