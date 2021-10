México.- Kimberly Flores causó gran escándalo y dio mucho de qué hablar durante su paso por el reality show “La Casa de los Famosos”, donde estuvo muy cerca del actor Roberto Romano y fueron muchos los que aseguraron que le fue infiel con él a Edwin Luna, lo que no pasó, pues fue actuado.

Kimberly Flores, esposa del cantante de banda, Edwin Luna, fue una de los participantes en el reality de Telemundo, y muchos aseguraron que su relación estuvo en juego, incluso fue cuestionada por su actuar dentro de la casa, por ser una mujer casada.

Y ahora, tras el escándalo y tremendo problema familiar que enfrenta, la guatemalteca decidió pedir una disculpa pública a su esposo a través de un video en YouTube donde contó la realidad de lo que pasó dentro de “La Casa de los Famosos”.

La modelo fitness explicó que todo lo que se vio en pantalla respecto a su actuar con el actor Roberto Romano fue una mentira y reveló que a ella le pagaron por montar esta escena.

Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello”, asegura Kimberly Flores.

La esposa de Edwin asegura que el beso y los toqueteos que mostraron en pantalla, realmente estuvieron traqueados y sacados de contexto, pues nunca pasó nada entre ella y Roberto.

Y reiteró que la mayoría de las cosas que se ven en pantalla están planeadas y su indicación era seguir actuando y seguirle el juego a Roberto Romano.

Al final, desmintió que la supuesta infidelidad de ella con Romano fuera una venganza contra su esposo, pues en un inicio de su relación se rumoró que Edwin le habría sido infiel.

Desde la primera vez que él me hubiera fallado, nos íbamos a separar, ya no estaríamos juntos. No fue una venganza porque yo no estaba con ninguna otra persona y tampoco hubo detalles como los que se dijeron”, finalizó