México.- La última película de Daniel Craig como James Bond, "Sin tiempo para morir", por fin logra su estreno en los cines tras su pausa el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.

"Sin tiempo para morir", además representa el adiós del actor británico del mundo del Agente 007, a quien prestó su cuerpo durante 15 años, que por cierto, sufrió algunos daños, como recuerda el mismo Craig en una entrevista para Reforma a distancia, a través de una videollamada.

Jamás me rompí un hueso. Me rompí todo lo demás, pero no los huesos", dice Daniel Craig y suelta una sonrisa. "Maltraté mi cuerpo", agrega, honesto.