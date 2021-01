"Me siento orgullosa", Galilea Montijo aclara si gana millones de pesos en 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora del programa matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo, detalló lo que gana por trabajar en Televisa.

Después de que la revista de espectáculos TV Notas, revelara que Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Arath de la Torre y Galilea Montijo son algunos de los conductores mejor pagados de la televisión, comenzaron los rumores de que la conductora ganaba millones de pesos.

Mediante una entrevista para distintos medios, la conductora desmintió rumores y aseguró que no ganaba esas cantidades de dinero.

Pero a ver, ¿mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas. No, las cifras que manejan son muy peligrosas, no te lo digo por ‘ay qué miedo que lo digan’, te lo digo porque no es cierto”, comentó Galilea.

Así mismo, aseguró que todo el dinero que ha obtenido es por su trabajo, pues lleva laborando para la televisora más de 20 años.

Lo diría muy orgullosa, tengo más de 20 años trabajando sin parar. Yo lo mucho o poco que tengo ha sido por mi trabajo y gracias a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, ‘ay mijo, ojalá, no estaría aquí’”, comentó.