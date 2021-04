‘Me siento tan sexy cuando veo mi celulitis’ afirma Eiza González

Desde los inicios de su carrera, la actriz mexicana Eiza González ha sido blanco de críticas sobre su físico.

Y pese a que ella no ha dejado que esto opaque su talento y ha logrado destacar en Hollywood en exitosas películas como “Baby Driver”, “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw” y recientemente “Descuida, yo te cuido” y “Godzilla vs. Kong”, su figura siempre ha estado en la mira.

Al reflexionar sobre este tema, Eiza González compartió un poderoso mensaje de amor propio a través de la sesión de fotos y entrevista que realizó con la revista Shape.

"Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura; esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla", confesó a la revista.

Ahora, a sus 31 años, se siente empoderada al estar orgullosa de su cuerpo, pese a tener imperfecciones.

“Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy sólo con un movimiento o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente lo hago. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis 20”, aseguró la mexicana.