Me sorprendieron fumando un porro de marihuana en Disney: Robert Downey Jr.

Anaheim, California.- En la reunión de cada dos años que organiza el gigante Disney, Robert Downey Jr., quien da vida a Irom Man, recordó cuando lo mandaron sacar de un parque de Disneyland, fue sorprendido fumando un porro de marihuana.

Así lo dio a conocer este viernes en la apertura de la Expo D23 que fue organizada por The Walt Disney Company, en Anaheim, California, en Estados Unidos.

Tal y como el papel que interpreta, el del millonario excéntrico Tony Stark, Robert Downey Jr. se atrevió y confesó que en una ocasión se portó como un “chico malo” cuando decidió fumar marihuana en Disneyland.

Por mucho tiempo he cargado la vergüenza de que en mis días de juventud, visitando por primera vez el parque de Disneyland, me sorprendieron fumando un porro de marihuana, por lo que fui escoltado amablemente por uno de los guardias a una oficina, donde después de advertirme, me dejaron regresar”, recordó. Ante la audiencia de la Expo D23.