Me trae harto: Así se refiere a ella novio de Sofía Castro

México.- Aprovechando la cuarentena, la cual vive al lado de su novio, la actriz Sofía Castro y su novio, Pablo Bernot, compartieron y revelaron detalles de su relación amorosa, pero ahora fue él quien hizo una fuerte crítica sin piedad contra la hija de Angélica Rivera.

La pareja tuvo una sesión de preguntas y respuestas a través de stories de Instagram de la actriz de la telenovela ‘Vino el amor’, donde hablaron de cómo han vivido su noviazgo, el cual lleva siete meses.

Sofía Castro le confesó a sus seguidores que ella mide 1.59 centímetros y su novio 2.02, lo que al principio le parecía incómodo, incluso llegó a sentirse un poco rara, pero ya se acostumbró.

La actriz de 23 años de edad contó que su novio es arquitecto y licenciado en Administración, pero lo que más le gusta de él es su apoyo, pues le ayuda a ser mejor persona y le echa porras en los proyectos que emprende.

Lo que más me gusta de Pablo es que me apoya en todos mi proyectos de mi carrera, me echa para adelante, me hace ser mejor persona, aunque algunos no lo vean, nadie en la vida me había querido como él”, contó la hija del productor José Alberto Castro.