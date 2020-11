‘Me trató como una cucaracha’: Cynthia Urias, una más contra Lupita Jones

México.- La guapa conductora del vespertino de Televisa, Cuéntamelo Ya!, Cynthia Urias, recordó el amargo momento que vivió cuando conoció a la ex miss Universo, Lupita Jones, quien la trató mal y la hizo sentir como una cucaracha.

Esta declaración se da en el momento en que Lupita Jones es señalada por varias reinas de belleza que confesaron el maltrato, amenazas y discriminación que sufrieron por parte de ella previo y posterior a los certamenes de belleza y que ellas callaron por temor a represalias.

La famosa conductora de Televisa, Cynthia Urias recordó que en el año 2000, cuando estudiaba en el Centro de Educación Artística (CEA), no había representante para Nuestra Belleza Distrito Federal, y el señor Cobo propuso a cuatro jóvenes y las mandó directo con Lupita Jones para que eligiera una y la preparara.

Cynthia Urias contó a la revista tvynovelas que cuando entró a la oficina de Lupita, jamás volteó a verla, lo que la hizo sentir como una cucaracha.

Cada día, Lupita Jones acumula más denuncias de reinas de belleza que confesaron los malos tratos, amenazas y castigos a los que eran sometidas por la ex Miss Universo. Foto: Facebook.

Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera, nunca levantó la mirada, todo el tiempo me estuvo viendo los pies, mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: “No me sirves, gracias”.

Urias, quien ha actuado en telenovelas como ‘Niña de mi corazón’ y ‘La fea más bella’ contó que se quedó de pie y Lupita le dijo que para elegirla tendría que realizarle varias cirugías y ya no había tiempo.

Todavía me quedé ahí parada y me dijo: “¡Que no me sirves, gracias!”, y le contesté: “Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas”, y me dijo: “No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima; háblale a la que sigue”.

Con esta experiencia se le vino abajo la imagen de quien veía como una verdadera reina, pues no tuvo una pisca de educación para verla a los ojos.

Salí muy decepcionada porque la señora a la que yo le tenía tanta admiración y respeto y que ansiaba conocer ni siquiera tuvo la educación de verme a los ojos y ser un poquito amable”.

Me dejó impactada, y eso es lo que pasa con muchas chavitas que entran a este certamen, porque la mayoría están entre los 18 y 23 años y no tienen la madurez para comprender una situación así. Hoy que tengo 40 digo: ‘Me lo hacen ahorita y no me importa’”.

Cynthia Urias aceptó que esta situación le dejó un trauma, , se sintió mal, triste e inmediatamente se puso a dieta y se sometió una dura rutina de ejercicio.

Hacía ejercicio todo el tiempo, me obsesioné con mi físico, me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal, y hoy lo pienso: “Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita, y que te digan esas cosas es muy fuerte”, finalizó la guapa Cynthia Urias.

Actualmente, Cynthia Urias es una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana. Foto: Facebook.