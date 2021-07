‘Me vale la dinastía y el apellido’, Frida Sofía continúa con fuertes revelaciones

Si algo ha dejado claro Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es que no piensa volver a callar lo que siente y ahora expone las razones que la llevaron a denunciar los abusos y maltratos que sufrió a lo largo de su vida por parte de su famosa mamá y su abuelo, Enrique Guzmán.

La influencer y cantante explicó en una entrevista exclusiva para la revista People en español, el enorme dolor que pasaba cuando de niña tenía diferencias con Alejandra y ella, como castigo, la mandaba a la casa de su padre, Pablo Moctezuma.

“Me sentía culpable, como que la estaba traicionando. Amaba a mi mamá más que nada, a mí no me importaba ni mi papá, ni nadie, mi mamá era mi vida, era todo. Esperaba de chiquita que llegara [a casa] para saber que estaba bien. Y le decía a mi papá: ‘Llévame a casa de mi mamá’. Me ponía como loca. ‘Que si se cae, si se pega, si le hacen algo, si se vomita y la tengo que voltear. Tengo que ir con mi mamá a cuidarla’. Y esa fue mi niñez, por eso no te puedo decir algo bonito de mi niñez”, confesó Frida Sofía.