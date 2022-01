Estados Unidos.- El cantante Meat Loaf murió a los 74 años debido a complicaciones por COVID; el legendario roquero había expresado en una entrevista tras desatarse la pandemia: "Si muero, así será, pero no voy a ser controlado", pues estaba en contra del uso del cubrebocas y era antivacunas.

Las polémicas declaraciones de Marvin Lee Aday, nombre real del músico nacido en Dallas, Texas, las hizo el año pasado en una entrevista con el Pittsburgh Post-Gazette.

Y es el que el roquero reconocido por los exitosos discos número uno Bat Out of Hell (1977) y Bat Out of Hell II: Back into Hell (1993), defendió abiertamente su postura antivacunas y en contra de las restricciones ante la pandemia. Criticaba acciones como el resguardo y el uso de cubrebocas.

Finalmente salió a la luz que los cubrebocas que usamos son inservibles y yo lo he sabido desde hace seis meses: no sirven para nada, no impiden que te contagies de Covid, sólo son una molestia que hacen que te pique la nariz y no puedas respirar", añadió al diario.

El artista sufría otros padecimientos, como una operación de espalda a la que fue sometido a finales del año pasado, y asma, mismos que pudieron haber complicado su salud ante el virus.

Previo al contagio, este mes, el cantante había publicado un video de felicitación hacia uno de sus fans, en el que aprovechó para señalar a China como único responsable por la pandemia.

Meat Loaf es mundialmente reconocido por su exitoso tema de los noventa, 'I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)'. Foto: Instagram

"Marty, cuídate. Espero que hayas podido, al menos, celebrar tu cumpleaños con tu familia. Sé que el Covid es una barrera y que todos estamos sufriendo por ello, y puedes culpar a China. Es todo", dijo.

Durante el mensaje, el también actor admitió que sus problemas de salud le impedían cantar y que había sido sometido a una endoscopia, que usualmente se realiza para extirpar tumores o pólipos, en este caso, en las cuerdas vocales.

El astro estadounidense murió este jueves por la noche en Tennessee, y fue el antiguo agente de Meat Loaf, Michael Greene, quien divulgó en un comunicado de la familia su deceso.

"Se nos rompe el corazón al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche. Sabemos lo mucho que significaba para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo al atravesar este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso... Desde su corazón hasta sus almas... ¡Nunca dejen de rockear!'', leyó. No se especificó la causa.

Un astro del género rock

El artista enmarcó himnos tan teatrales y sombríos como "Paradise by the Dashboard Light'' y "Two Out of Three Ain't Bad''. Los fans adoraron su potente voz, melena, figura de 110 kilos y lo cómico-romántico de sus canciones.

Su megaéxito Bat Out of Hell, en colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, lo convirtió en superestrella. Dicho álbum vendió más de 40 millones de copias en el mundo.

Meat Loaf no fue un creador de éxitos constante, especialmente tras enemistarse por años con Steinman (muerto en 2021), pero mantuvo lazos estrechos con el público en sus frenéticos conciertos, redes sociales y sus muchas apariciones en TV, radio y cine, incluyendo la película El Club de la Pelea y cameos en Glee y South Park.

Meat Loaf participó en la película El Club de la Pelea, junto a Edward Norton. Foto: Instagram

Nativo de Dallas, Aday era hijo de una maestra de escuela que lo crió sola tras divorciarse de su alcohólico padre, policía. De joven adquirió el apodo de Meat Loaf (pastel de carne), cuyo supuesto origen va desde su peso y un apodo impuesto por su padre hasta una receta favorita de su madre.

Se mudó a Los Ángeles después de la universidad y pronto lideró la banda Meat Loaf Soul. Durante años, alternó entre la música y el escenario, grabando brevemente para Motown, abriendo para grupos como The Who y Grateful Dead y apareciendo en el musical de Broadway Hair.

En 1975 interpretó al motociclista lobotomizado Eddie en las versiones de teatro y cine de The Rocky Horror Picture Show y comenzó a trabajar con Steinman en Bat Out of Hell, producción densa e intensa con influencias de Wagner, Phil Spector y Bruce Springsteen. Tardó más de dos años en salir porque numerosas disqueras lo rechazaron, incluida RCA, de Clive Davis.

Su mayor éxito posterior fue Bat Out of Hell II: Back into Hell, su reunión de 1993 con Steinman, que vendió más de 15 millones de copias e incluyó el sencillo ganador del Grammy "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".

Le sobreviven su viuda, Deborah Gillespie, y sus hijas Pearl y Amanda Aday.

