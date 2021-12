México.- El álbum “Hecho en México” será de los más emotivos de la música ranchera porque incluye “Mentí”, la última canción que Alejandro Fernández grabó con su padre Vicente Fernández.

El llamado “Charro de Huentitán” y su hijo “El Potrillo” unen sus voces en el tema “Mentí”, que está disponible en las plataformas de YouTube, Apple Music y Spotify de Alejandro Fernández.

El video de “Mentí” es una animación en la que aparecen Alejandro Fernández y su papá Vicente Fernández como dibujos animados, cantando, montando a caballo, bebiendo en una cantina, llevando serenata y hasta besando a sus parejas en el clip, que fue subido a Youtube el 18 de junio del 2020.

Inicio del video "Mentí", la última canción de Alejandro Fernández y Vicente Fernández./ Foto: Captura

En los recientes conciertos de Alejandro Fernández de su gira “Hecho en “México”, la canción “Mentí” destacó en el setlist porque “El Potrillo” la interpretaba pidiéndole al público sus oraciones por su padre, quien estuvo internado en un hospital de Guadalajara desde agosto del 2021 luego de sufrir una caída en su rancho.

‘Mentí’ es una ‘hermosa ranchera’

En los comentarios sobre el video de la canción “Mentí” de Alejandro Fernández y Vicente Fernández destacan a la música ranchera como el género que estos ídolos de México han mantenido en el gusto del público, así como el talento que Chente le heredó a El Potrillo.

¡Qué hermosa Ranchera! Padre e Hijo se oyen geniales. Gracias a la vida que me ha permitido conocer este país y enamorarme de su gente y su cultura. Tierra llena de pasión, de bellos sonidos y colores... Mi México Lindo y Querido”.

Así aparecen Vicente Fernández y Alejandro Fernández en el video de "Mentí"./ Foto: Captura

“¡Qué dos grandes!, crecí escuchando esta música en el coche con mí padre, le apasiona la música Mexicana, y la verdad es que al final yo soy como él y escuchar a Vicente Fernández siempre me hace sonreír, la bailaremos juntos seguro. Desde España, ¡Viva México!”.

“No es común que un artista legendario tenga un hijo heredero de su talento y a la vez como hijo ser tan importante como artista que no tiene que decir de quién es hijo”.

“Alejandro nunca dejes morir la música mexicana, buenísimo dueto con tu papá!”, “Los mejores de la música regional mexicana, no se nos vayan nunca!”, “Alejandro Fernández canta con mucho sentimiento.... simplemente hermoso”, fueron otros de los comentarios.

La letra de la canción ‘Mentí’

Le dije que se fuera de mi lado

Qué lo que yo sentía se había acabado

Le dije nunca vuelvas a buscarme

Porque sería imposible perdonarle

Le pedí que se olvidara de que existo

Y que era la última vez que yo la miro

Que nunca me llame por ningún motivo

Porque soy su ex amor y no su amigo

Mentí, mentí, mentí, porque el orgullo me cegó

Mentí, porque no supo valorar mi amor

Mentí, porque la amo y me falló

Al ser que más he amado, hoy le dije adiós

Mentí, mentí

Le dije: Nunca más quiero de ti saber

Mentí, aunque para mí no hay otro ser

Le mentí, pero me muero por volverla a ver

Ay, dolor

Ahí te va, vieja mula

Le pedí que se olvidara de que existo

Y que era la última vez que yo la miro

Que nunca me llame por ningún motivo

Porque soy su ex amor y no su amigo

Mentí, mentí, mentí, porque el orgullo me cegó

Mentí, porque no supo valorar mi amor

Mentí, porque la amo y me falló

Al ser que más he amado, hoy le dije adiós

Mentí, mentí

Le dije: Nunca más quiero de ti saber

Mentí, aunque para mí no hay otro ser

Le mentí, pero me muero por volverla a ver

