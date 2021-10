Mesero humillado por Carlos Muñoz así respondió al coach en Tik Tok

CDMX.- Gil Romero es el nombre del mesero humillado por Carlos Muñoz, quien recientemente salió en su defensa en su cuenta en Tik Tok.

De oficio mesero, Gil fue señalado por el coach Carlos Muñoz en una de sus conferencias, como una persona sin hambre, aspiraciones, por no invertir en uno de sus cursos para volverse millonario.

Gil Romero, respondió en sus redes sobre la noticia que se volvió viral.

Después, subió otros más donde le cuestionaron si en realidad era él; y en otros, se burla de Carlos Muñoz, quien cobra caro por sus conferencias en las que da consejos.

En el video, saca de su uniforme, unas papas y se las come, pero las esconde burlándose del mensaje de Muñoz.

Esta persona esta allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre. ¿O tienes hambre güey? ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis y no los agarra y véanlo. Seguramente no acabó ni la primaria, güey, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por los cigarros…”