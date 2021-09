Kim Kardashian y su look extravagante en la Met Gala que causó conmoción

Nueva York.- ¿Kim Kardashian tendrá algo qué esconder? El extraño look de la socialité a su llegada a la Met Gala 2021 causó controversia, y aunque en este, el más importante evento de moda es común ver excéntricos atuendos, las prendas de Kim dejaron muchas dudas.

La integrante del clan Kardashian lució un diseño de Balenciaga completamente negro, el atuendo tapaba cualquier parte del cuerpo de Kim, incluso su rostro, y aún así, todos supieron quien se encontraba debajo del extravagante look.

La revista Vogue, de España, señaló sobre el look de Kim que la ex pareja de Kanye West ha logrado tener el poder en su marca personal, pues tal parece que no hay ninguna otra celebridad que pueda aparecer en una alfombra roja con un atuendo que la tape de los pies a la cabeza y que aún así sea reconocida su silueta.

Así desfiló Kim Kardashian a su llegada a la Met Gala. Foto: Instagram

Kim Kardashian usó unas botas-leggins de tacón alto y punta fina, encima un vestido-camiseta ajustado, guantes largos que se fusionan con la máscara que cubre su rostro pegada a su piel, pues el diseño es tan fino que se identifican la nariz y labios de la estrella de reality.

No hace falta ver de manera literal la cara de Kim Kardashian para saber que es ella, porque sus rasgos y su silueta son absolutamente reconocibles”, señala Vogue.

Un par de días antes había mostrado este look que también causó sorpresa. Foto: Instagram

Siempre es tendencia

Kim Kardashian se volvió tendencia en redes sociales debido a las reacciones de los internautas a su extravagante atuendo.

Hubo quienes aplaudieron su look, pero otros la compararon con un dementor, personaje de la saga de Harry Potter.

