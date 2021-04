VIDEO. Candidato promete llevar gratis a Metallica a Reynosa si gana elección

Tamaulipas.- Metallica tocará en Reynosa, Tamaulipas, sin costo para el público, si Carlos Augusto González, candidato del PVEM gana la elección a Alcalde este 2021, así lo prometió él mismo en un mitin político.

En el arranque de campaña política de Carlos Augusto González, en el norte del país, se presentó la banda regiomontana Genitallica y otras bandas de rock, y ahí, se comprometió a llevar a la banda estadounidense a Reynosa, si él gana la Alcaldía de Reynosa.

Esta promesa, la cual fue hecha el 18 de abril, en la plaza Punto Cero, quedó grabada en un video, en el que se escucha al candidato hacer la promesa de traer a México a Metallica.

La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla. Me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, dijo al tiempo que se escucharon los gritos de emoción.

Una presentación de Metallica cuesta alrededor de 2 millones 13 mil 991 dólares, según Robb Report, debido a que la banda estadounidense es uno de los referentes más importantes del heavy metal contemporáneo.

Esto fue criticado por internautas, quienes señalaron que el candidato hablaba de ponerle un alto al “despilfarro de recursos”, al tiempo que prometía traer a Metallica a Tamaulipas si gana la elección 2021.

No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla”, decía el candidato del Verde en el arranque de su campaña política.