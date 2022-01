Inglaterra.- Tras la lamentable muerte del integrante de Il Divo, Carlos Marín debido a complicaciones por COVID, la agrupación dio a conocer que será un mexicano quien tome su lugar.

A mediados de diciembre del año pasado se dio a conocer que el cantante Carlos Marín estaba hospitalizado en estado grave de salud, pues se encontraba en un coma inducido en el área de terapia intensiva del centro médico Manchester Royal, en Inglaterra.

El 19 de diciembre Carlos Marín falleció a la edad de 53 años, luego de permanecer doce días intubado luchando por su vida debido al coronavirus.

El 28 de diciembre, Il Divo realizó una celebración virtual de la vida a través de YouTube la cual se transmitió desde Madrid, España.

El barítono mexicano Steven Labrie entra a Il Divo en sustitución de Carlos Marín. Foto: Instagram

Ahora, la agrupación integrada por el cantante estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, anunció a través de la cuenta oficial de Twitter de Il Divo que realizarían los conciertos que la agrupación tenía pendientes como parte de su gira en Estados Unidos, que además servirá como un homenaje a Carlos Marín.

Y para esta serie de conciertos anunciaron que se integrará el barítono mexico-americano Steven LaBrie.

“Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marin de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional continuarán su gira en homenaje a Marin”, se lee en un mensaje en Twitter.

“La gira, anteriormente titulada "For Once in My Life Tour" continuará como una gira de grandes éxitos e incluirá al vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie”, agregaron en otro tweet.

Además informaron que en esta gira interpretarán los éxitos de Il Divo, con su vasto catálogo de canciones y que contarán con una increíble producción escénica.

“Todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán aceptadas en los espectáculos de 2022”, finalizaron el mensaje.

Steven Labrie se dice orgulloso de sus raíces mexicanas. Foto: Instagram

Steven LaBrie, de 32 años de edad, es un cantante barítono que, según información de Reforma, ha recibido numerosos premios y honores, incluido un premio Top Prize de 2016 y una beca de estímulo de la George London Music Foundation.

Aquí una muestra del talento del mexicano Steven Labrie, según un breve video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram:

