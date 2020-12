México está a la cabeza: Hombres G lanzan su biografía

México.- ‘Hombres G’ han ido por la vida pregonando que nunca han sido los guapos del barrio, pero México sí los vio, desde aquella primera visita en 1986, como ídolos juveniles del rock pop. Guapos en el País, seguro.

Hombres G vendía 50 o 100 mil copias de sus discos a la semana de lanzamiento, una locura; y ni qué decir de la fanaticada, que llenaba estadios y plazas por doquier, recuerda David Summers en charla desde Madrid.

Y desde que volvieron a los escenarios, en 2002, el País no los soltó. Ahí está, por ejemplo, el récord del 7 de marzo pasado, una semana antes del confinamiento: recibieron una placa por siete conciertos agotados.

Para alimentar el hambre de los fans, el grupo lanzó la biografía autorizada “Nunca Hemos Sido los Guapos del Barrio”, escrita por Javier León.

“El año pasado estuvimos comiendo y salieron muchas ideas. Una de ellas fue aprovechar todo este tiempo que ha pasado. Aquella biografía se hizo en 2001 y de entonces para acá han pasado muchas cosas que había que contar”, comparte León.

Para Summers queda claro el cariño que tienen por esta tierra, que ha recorrido de punta a punta.

Es nuestra casa, emocionalmente nos sentimos mexicanos, he hecho ochenta y tantos viajes, a veces para quedarme un mes, dos meses. Conozco casi todo el País, me lo he recorrido en carretera, en avión, en todas sus ciudades muchas veces, tengo muy buenos amigos. Cuando sea viejo y ya no pueda viajar tanto, siempre me acordaré de mis viajes a México y todas las sensaciones que he acumulado ahí”, comenta.