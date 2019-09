Mi madre me prostituyó a los 15 años: Demi Moore

Estados Unidos.- En su libro autobiográfico, la actriz de Hollywood, Demi Moore habla de sus problemas con las drogas, el alcohol y de cuando su madre la prostituyó a los 15 años con un conocido.

En el libro titulado “Inside out”, el cual sale a la venta este martes 24 de septiembre, la actriz habla de su intimidad, la cual incluye tríos sexuales, consumo de drogas y violencia.

La autobiografía contiene impactantes revelaciones como los tríos sexuales que acabaron con su matrimonio con Ashton Kutcher, hasta la prostitución a la que fue sometida por su propia madre, Virginia Guynes, a los 15 años, y por lo que cobró 500 dólares.

En un programa de televisión, Moore recordó cómo fue aquel difícil episodio que marcó su adolescencia.

Relató que una noche llegó a su casa y se encontró con un hombre conocido de su familia, con las llaves de su departamento.

A pesar de la confesión, Moore aún no cree que su madre la haya “vendido” de forma intencional.

En el fondo de mi corazón creo que no. No creo que haya sido una transacción, pero aún así ella le dio el acceso y me puso en peligro”, recordó.