Mi vida no va a ser normal otra vez: actriz Sofía Garza se reinfecta de Covid-19

Monterrey.- La guapa actriz, protagonista del melodrama de Televisa, ‘Cita a ciegas’, Sofía Garza, se reinfectó de Covid-19, caso que ya investiga un equipo médico.

En julio pasado a la actriz y cantante regia le confirmaron que había contraído el virus. A tres meses de haber sido dada de alta se practicó nuevamente la prueba PCR y volvió a dar positivo.

Me esperé un tiempo para dar esta noticia y hacerlo de manera consciente, correcta y tratar de poner mi granito de arena porque hay mucha gente que sigue pensando que esto es un mito, que no es una realidad y que no hay posibilidad de la reinfección”.

La protagonista de ‘Cita a Ciegas’, quien se encuentra aislada, no daba crédito a su reinfección por lo que se sometió a estudios extras para que los doctores pudieran tener más información de su situación médica.

Tener coronavirus dos veces ha sido una experiencia fuerte porque también lo primero que piensas es: ¿a quién vi? ¿A qué persona pude contagiar? Es un terror muy feo. Mi vida no va a ser normal otra vez, claro que no, ojalá mi próxima prueba salga negativa.

Cuando dio a conocer que otra vez era positiva, surgieron especulaciones sobre que podría tratarse de un falso positivo, lo cual descartó.

En esta recaída pensó que se trataba de influenza, por lo que se hizo la prueba, misma que salió negativa y la PCR positiva.

La regia ha experimentado síntomas diferentes en las dos ocasiones en que la ha atacado el coronavirus.

En la primera tuve dolor de cabeza, falta de aire y baja de oxigenación; en esta ocasión me dio diarrea, tengo 10 días de no oler, me dio una gripe muy fuerte, por lo que pensé que era influenza y también me dio temperatura”, explicó.