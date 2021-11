México.- Mía Rubín Legarreta desfiló por la alfombra roja con un espectacular vestido de corte princesa rosa que la hizo brillar en la tercera edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, incluso más que su mamá, Andrea Legarreta.

Mía Rubín es la hija mayor de Erik Rubín y Andrea Legarreta que poco a poco se abre camino en la industria de la música, impulsada precisamente por el ex Timbiriche.

Y la noche de este miércoles, 24 de noviembre, la joven promesa asistió a esta premiación, en la que ella fungió como presentadora de un premio donde se reconoce a lo mejor de la industria teatral en nuestro país.

Mía apareció con un vestido rosa de la firma mexicana José María Hernández con el que robó suspiros y miradas, con esto, deja claro que, además de su carrera en el teatro en México, es dueña de un porte de revista.

Pero la más contenta fue su madre, la conductora Andrea Legarreta, quien es la primera en celebrar sus logros.

Hoy me tocó acompañar a mi princesa grande, Mía Rubín Legarreta a Los Metro porque le tocó conducir un segmento y entregar un trofeo y yo… ¡babeando orgullosa! ¡Te amo amorcito lindo! Extrañamos a Pá y Nina”, escribió Andrea Legarreta en Instagram.

Pero Mía no tardó en responder al halago por el mismo medio. “Te amo mamita, siempre juntas”, escribió.

Y como son una familia muégano, como ellos lo han presumido, no podía faltar el piropo de Erik Rubín: “Hermosas”, escribió y agregó emoticones con ojos de corazón.

Hace unos días, Mía Rubín habló de su carrera actoral en el teatro, pero también confesó que su prioridad es su carrera musical como solista.

Mía Rubín agrega que es una etapa que disfruta al máximo ve como inspiración a Danna Paola y Ángela Aguilar.

Yo desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño mío y no porque no quiera ser parte de un grupo, es porque yo me veo en solo. Obviamente es un trabajal, pero voy a trabajar mucho, como lo han hecho Danna Paola y Angela Aguilar”, compartió Mía Rubín hace unos días para el programa De Primera Mano.