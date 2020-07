Michael Jackson era calvo, tenía moretones, callos e infección crónica en los pies: Autopsia

Estados Unidos.- El medio británico The Mirror ha revelado que algunos de los fuertes moretones que fueron encontrados en el cuerpo de Michael Jackson, llamado ‘Rey del Pop’, fueron producto de los intentos por reanimarlo tras su muerte.

Por si esto fuera poco, también se dio a conocer que las marcas de los pies del cantautor llamaron la atención de los analistas forenses, pues estaban muy maltratados.

Al hablar de este detalle de la autopsia, se recuerda cuando Conrad Murray describió sobre los pies de Michael en la biografía This Is It, “Estaban cubiertos de callos... y tenían una infección fúngica crónica avanzada.

Resultó que siempre usaba calcetines porque estaba muy avergonzado del aspecto de sus pies. Le sugerí que necesitaba un podólogo. Un día después de que sus pies fueran tratados, se sorprendió de que pudiera caminar y bailar sin dolor”.

Detrás de esos calcetines blancos y zapatillas perfectas de charol, había unos pies llenos de callos y una fuerte infección, lo que a él le avergonzaba. Foto: Especial.

Asimismo, el médico añadió: “El hecho de que los pies de Michael, algo crítico para él, estuvieran en tan mal estado cuando murió es una señal de que no sólo se había descuidado a sí mismo, sino que los que le rodeaban no vigilaban de cerca su bienestar”.

Estos lúgubres detalles se suman a los revelados en febrero pasado, cuando el diario The Sun sacó a la luz que los mismos estudios arrojaron que en el estómago de Michael Jackson se encontraron decenas de pastillas disueltas y que su cadera, muslos y hombros estaban llenos de marcas de piquetes de las inyecciones de analgésicos que recibía a diario.

Incluso se dice que en sus últimos años era un hombre sin pelo, cuya cabeza cubría con varias pelucas. Foto: Especial.

De esto, el doctor Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario cuando el cantante falleció, por administrar incorrectamente la dosis de medicina tranquilizante que le quitó la vida.

Para cubrir las imperfecciones en sus pies, las cuales no le permitían bailar sin dolor, el ‘Rey del Pop’ siempre usaba calcetines. Foto: Especial.

Conjuntamente, se descubrió que sus labios habían sido tatuados de color rosa mientras que sus cejas eran tatuajes negros y que era calvo, pues había pegado a su cabeza la peluca con la que se le veía en sus últimos años.

En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills. Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 12:21 PDT (UTC-7).

Los paramédicos, quienes llegaron nueve minutos después, lo encontraron sin pulso ni respiración, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center, ubicado en Los Ángeles a la 1:14 p. m, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos fue declarado muerto a las 2:26 p.m.

Con información de La Saga

