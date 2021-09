‘Eso no es cine’, asegura Michel Franco sobre películas de superhéroes

Venecia.- El cineasta mexicano Michel Franco levantó polémica tras criticar las películas de superhéroes, pues para él ‘ese no es cine’.

Michel Franco se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Venecia para presentar su película “Sundown”, en la que una vez más, él mismo escribió el guion y dirigió, pero al cuestionarle si trabajaría como director en una historia de otro escritor se dijo abierto siempre y cuando sea algo que le interese.

Respecto a esto, dijo que algo que no contempla hacer es una película de superhéroes.

Nunca digas nunca porque la vida puede dar giros pero no me interesan lo más mínimo, no es cine”, expresó el cineasta mexicano.