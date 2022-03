Michel Rodríguez habla de la auto aceptación con tremendo mensaje

Ciudad de México.- Hoy que se celebra el Día Mundial Contra la Gordofobia, la actriz Michelle Rodríguez se armó de valor para enviar un contundente mensaje de amor propio con el que dejó tanto impresionados como satisfechos a sus fans y seguidores, quienes le aplaudieron por su sinceridad y congruencia.

A través de su cuenta en Instagram, la comediante compartió una fotografía la cual hizo acompañar de un mensaje en el que destaca lo importante que es la autoaceptación.

Se trata de una fotografía en la que se le puede ver en ropa interior, posando muy segura de sí misma, y al pie de la instantánea, la famosa redactó la siguiente reflexión.

Este es mi cuerpo, con el soy. No es una batalla, es el vehículo. Lo respeto, lo honro, me responsabilizo, me hago cargo y lo disfruto. Soy mi propia revolución”, sentenció.