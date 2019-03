"Michelita, niñita linda"; Frida Sofía estalla harta de la comparación con hija de Luis Miguel

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hizo un video en vivo para sus seguidores en Instagram, y habló sin censura de varios aspectos de su vida personal.

Pero como relata Frontera.info, su actitud cambió cuando leyó el nombre de su prima Michelle Salas, y dijo las cosas tal como las pensaba, demostrando que tiene los genes "rebeldes" de su madre Alejandra Guzmán.

Aunque la joven no insultó a su prima, sí se mostró fastidiada.

Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute (…) ya estoy hasta la madre que me comparen con Michelita"

Niñita linda güey, o sea nada que ver, ¡ya estoy hasta la madre!”

Frida dijo que es complicado pertenecer a la Dinastía Pinal, más ahora que los usuarios la están comparando con Guzmán, cuando vivió una época complicada relacionada con las drogas y el alcohol.

Siempre tuve que someterme a este estándar, así de ¡ay!, no puedes decir esto, sí puedes decir esto, ¡güey, yo puedo decir lo que yo quiera!”

La hija de Luis Miguel se dedica a modelar y da consejos de belleza en redes sociales.

Cuando insistieron en que estaba en estado de ebriedad dijo que lo suyo no es alcohol sino honestidad y que no quiere arrepentirse de no haber sido ella misma.

No güey, se llama ser honesta y tener hue..... y ya, nada más, y decir lo que sientes y expresarte"

Las primas, hace algunos años.

Michelle Salas se ha alejado de los escándalos; desde hace varios años se fue de México para irse a Estados Unidos y tiene una carrera como modelo, además de ser youtuber y dar tips de belleza y consejos para la mujer.