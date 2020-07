Michelle Obama sorprende al dejarse ver en bikini el fin de semana, en Miami

La ex primera dama, Michelle Obama, se dejó ver en bikini blanco en un paseo que hizo por Miami Beach

Estuvo acompañada de su hija Malia, quien también luce espectacular. Iban acompañadas de amigas

La esposa de Barack Obama, vestía una parte superior de bikini blanca con pantalones cortos de mezclilla blanca de cintura alta a juego

Estados Unidos.- La ex primera dama, Michelle Obama, y su hija mayor, Malia, fueron un espectáculo digno y elegante de ver, ya que aparecieron en trajes de baño durante una estancia de fin de semana en Miami Beach.

Ambas fueron vistas el sábado, saliendo de Miami Beach con amigas, incluida la ex asesora principal de la administración de Obama, Valerie Jarrett, y personal del Servicio Secreto.

Michelle, de 53 años, vestía una parte superior de bikini blanca con pantalones cortos de mezclilla blanca de cintura alta a juego, al mismo tiempo se abría camino a través de la arena, descalza, mientras sostenía sus zapatos en la mano.

La ex Primera dama llevaba una larga blusa blanca para cubrir el traje de baño, un pañuelo y grandes pendientes de aro.

Michelle Obama disfrutó de Miami Beach acompañada de su hija Malia, quien lució relajada y tranquila a su lado. Foto: Especial.

Malia, también vestida casualmente, caminaba junto a su madre con una sudadera con capucha color canela que cubría la parte superior de su bikini, con la parte de abajo de su bikini negro visible.

Caminaba con un par de tenis blancos en una mano y su iPhone, un cargador y un libro en la otra.

Los dos parecían perfectamente en paz durante la salida, que parecía ser la única salida de una niña, ya que el ex presidente Barack Obama no estaba a la vista.

Más tarde, Malia y Michelle salieron de su hotel y cenaron en el restaurante de carnes Prime 112 antes de salir de la ciudad.

Con los zapatos en la mano, la esposa del ex presidente Barack Obama disfrutó caminar descalza sobre la arena de la playa de Miami. Foto: Especial.

Malia estaba vestida con un mameluco estampado en blanco y negro, y lucía una sonrisa brillante en su rostro cuando salió del restaurante. Michelle también parecía estar muy animada cuando emergió justo detrás de su hija.

Michelle salió del establecimiento amigable con las celebridades y cambió su ropa de playa por un conjunto de pantalones de cintura alta, un tanque verde neutro y una larga chaqueta azul.

Sus accesorios presentaban una serie de cadenas y un bolso negro con una correa larga.

La presencia de Sasha fue extrañada, y muchos especulan sobre dónde pudo haber estado durante el fin de semana. El año pasado, Sasha estaba en Miami Beach con la hija de Joe Biden y un tercer amigo, y su estadía estaba bien documentada.

Malia está de vacaciones en Harvard, y la familia Obama se unió en Hawai durante las vacaciones de Navidad. El sitio web de la Universidad de Harvard tiene el 22 de enero como la fecha en que los estudiantes comienzan el trimestre de primavera, y se espera que Malia regrese a la escuela.

El ex presidente Obama admitió recientemente en el programa de entrevistas de Netflix de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, que había sufrido un desastre el año pasado después de dejar a Malia en Harvard.