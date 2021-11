Michelle Renaud responde a Danilo Carrera tras revelar su ruptura

Ciudad de México.- Una vez que el actor Danilo Carrera dio a conocer públicamente que había terminado su noviazgo con Michelle Renaud, la también actriz no quiso quedarse callada y le respondió con senda indirecta a través de Instagram.

Todo inició con las declaraciones del ecuatoriano que durante su encuentro con la prensa en un evento, habló sobre su situación sentimental actual:

Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada (…) Estoy feliz, contento. No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, no hay (reconciliación)”, aseguró.