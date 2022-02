México.- Michelle Renaud sufrió una fuerte caída para evitar ser ‘decapitada’ luego de montar un caballo y querer dominarlo, pues el animal reaccionó mal y ella terminó en el suelo y con varios golpes; todo ocurrió durante la grabación de los promocionales de la telenovela “La herencia”, de Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Michelle Reanud compartió varias imágenes en las que aparece montando un caballo blanco, pero además en algunos videos explica que por sentirse muy ching… perdió el control del animal y cayó al piso, por lo que tuvo que recibir atención médica.

La protagonista de la telenovela ‘La herencia’, de Televisa, contó que pudo vencer sus miedos al montar a caballo, pero se sintió muy confiada y las cosas terminaron mal, incluso tuvo miedo de morir o de ser decapitada.

Michelle Renaud se sentía muy orgullosa de hacer 'reparar' al caballo, pero luego el animal no le respondió. Foto: Instagram

“Crónica de una caída anunciada”, así comenzó el relato de la actriz. “Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo (que se levante en 2 patas) bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quién manda”.

En los videos se relata que el caballo comenzó a correr, se metió entre unos carros y se fue directo hacia donde estaba una carpa, pero gracias a los reflejos de la actriz se agachó para no golpearse con el toldo, pues dijo: “Era eso o me decapitaba”.

Después el caballo la estrelló contra un tráiler, ella cayó al piso y sintió que el animal iba a caerle encima, por lo que se refugió debajo del vehículo hasta que llegaron más personas a auxiliarla.

La actriz explicó que tenía dolor en todo el cuerpo y que tuvo que ir al hospital para que le practicaran varios estudios y descartar alguna lesión mayor.

A la actriz tuvieron que hacerle varios estudios para descartar algún daño mayor tras la caída. Fotos: Instagram

“La hieloterapia es LO MÁXIMO, ayer saliendo del hospital, porque por ser caída de alto impacto me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas etc… saliendo me dolía todo el cuerpo, (cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo mis tobillos) llegué a casa y me metí a la tina con hielos, les juro que por arte de magia se me bajó todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”, detalló.

Afortunadamente Michelle no sufrió ninguna fractura o lesión de gravedad y pese a que el accidente fue fuerte, tomó esta experiencia para aprender y reflexionar.

Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mi. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad”, explicó.

“En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado. Por eso sin importar nada todos los días con humildad hay que regar la planta”.

Al final aseguró sentirse muy orgullosa, y pese a lo que vivió, está ansiosa de volver a montar a caballo.

“Me siento muy bien y sobre todo súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy, muy”, finalizó.

