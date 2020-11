Michelle Rubalcava asegura que Gustavo Adolfo Infante pidió que lo corrieran de 'De Primera Mano'

El conductor Michelle Rubalcava salió hace unas semanas del programa "De Primera Mano".

En su canal de YouTube reveló que el titular del programa de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante. pidió que lo corrieran.

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en polémica con otros conductores del mundo del espectáculo.

CDMX.- A unas semanas de su salida del programa de farándula "De Primera Mano", el conductor Michelle Rubalcava detalló el motivo por el cual ya no podía estar más en el proyecto, aseguró que fue el titular del proyecto, Gustavo Adolfo Infante, quien pidió que lo corrieran.

A través de su canal de YouTube,el periodista de espectáculos señaló que nunca tuvo buena relación con Infante y que eso era bastante notorio a través de la pantalla chica.

Me preguntó Carlos que si mi relación con Gustavo Adolfo era buena, le dije que no, que era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos. Y obviamente eso se notaba”, detalló.

Gustavo Adolfo Infante pidió su despido

Rubalcava señaló que la química como compañeros no se daba y fue entonces el titular mismo fue quien pidió que lo despidieran.

Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, había hecho presión. La verdad es que ahorita no tengo tapujos en decirlo. No había dicho tan detalladamente, pero se había comentado que alguien había pedido mi cabeza y que había hecho presión y me salí".

No obstante, agradeció a la televisora Imagen Televisión por la oportunidad que le dieron y aseguró no tener ningún resentimiento contra la empresa a pesar de que lo despidieron a petición de su excompañero y no por haber hecho mal su trabajo.

Una cosa no está peleada con la otra, a lo mejor no tuve una buena relación con Gustavo, eso era evidente, pero con la empresa estoy muy agradecido. Realmente Grupo Imagen es una empresa muy bonita. Hago mucho hincapié que estoy agradecido con Grupo Imagen".

No era feliz en "De Primera Mano"

El conductor además agregó que lo positivo de su salida, dijo, es que no se sentía muy feliz en el proyecto y que está agradecido de ya no estar en él pues, reveló, a veces tenía que ser "lambiscón" para poder agradar a otros o no tener problemas, principalmente con Gustavo Adolfo Infante.

La verdad yo estoy muy contento de haberme salido, o que me hayan sacado, como lo quieran ver. Yo estoy súper feliz no de estar ahí, la verdad también lo comenté, era un programa en el que ya no estaba cómodo. En donde ustedes vieron muchas veces la falta de respeto que había hacia mi persona, en donde había una tensión en el ambiente y por ser yo por no ser un lambiscón con el titular, eso me llena de orgullo, no haber sido un lambiscón, pero eso también te mete en problemas. Entonces, yo fui muy real ahí, fui muy auténtico, que nunca tuve que barbear a nadie para lograr un lugar", dijo.

Con quien dijo que aún mantiene buena relación es con Mónica Noguera, su excompañera de "De Primera Mano" al compartir que aún se mandan mensajes y trata de mantener la comunicación.

Gustavo Adolfo Infante en el ojo del huracán

Michelle Rubalcava no es el único que ha tenido problemas con Gustavo Adolfo Infante, pues recientemente se ha visto envuelto en una polémica con los conductores del programa "Chisme No Like", Elisa Beristain y Javier Ceriani; con Jorge Carbajal y Angélica Palacios.

Los youtubers denunciaron que el conductor de Imagen Televisión y Pati Chapoy, de Tv Azteca, en varias ocasiones se han apropiado del contenido de ellos, pero no esto no solo queda en palabras sino que ambas televisoras han realizado denuncias o reclamado material que toman de su trabajo para poder marcarlo como propio legalmente y después les reclaman de ese contenido a los creadores originales, por lo que terminan siendo desmonetizados sus videos y pierden sus ingresos temporalmente en lo que se lleva a cabo las investigaciones.