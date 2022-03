¿Michelle Salas hará abuelo a Luis Miguel? Hija del cantante levanta sospechas de embarazo

México.- Michelle Salas alborotó a sus seguidores al levantar sospechas de un embarazo, pues reveló que últimamente ha tenido muchos antojos, sobre todo de cosas dulces.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas hizo algunas declaraciones a través de sus historias de Instagram que fueron las que desataron las especulaciones sobre un embarazo.

Michelle Salas contó a sus fans que últimamente tiene antojos de cosas dulces. Foto: Instagram

Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces”, expresó.

La modelo de 32 años causó gran revuelo tras estas declaraciones, por lo que tuvo que volver a expresarse para calmar la emoción de sus seguidores.

"Y no, no estoy embarazada, porque ya sé, siempre que digo 'ay se me antojó', me dicen 'ay, seguro estás embarazada amiga', y no, uno tiene que andar aclarando hoy en día, porque luego con las noticias que sacan, ay, no, me dan mucha risa".

Sin embargo la hija de Luis Miguel aprovechó para enviar un reclamo a los medios de comunicación, por las noticias falsas que comparten.

“Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, la verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema, porque la gente lee eso, e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”, expresó.

A Michelle Salas, quien tiene su residencia en Estados Unidos, se le relaciona sentimentalmente con Danilo Díaz Granados, un empresario venezolano que tiene un negocio en aquél país.