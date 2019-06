Michelle Salas posa en diminuto bikini de leopardo, en sus 30

Baja California.- Para seguir con el festejo por su cumpleaños número 30, Michelle Salas posó en un diminuto bikini de leopardo, con el cual dejó ver la perfecta silueta que posee.

La hija de Luis Miguel se reunió con su familia y su novio en Los Cabos, Baja California, para compartir y partir el pastel.

Sensual, posó sentada tomando lo que parece ser una margarita en la playa.

I wonder if there is a margarita somewhere out there thinking about me, too �� @viceroyloscabos @km33official (Me pregunto si hay una margarita en algún lugar allá afuera pensando en mí, también ? @viceroyloscabos @ km33official)”, escribió la modelo.