Destrozan a Michelle Salas por foto de revista en la que luce muy madura y sin retoque

México.- Michelle Salas posó para la revista Caras, en su edición de junio, en la que luce un aspecto más maduro que la hace parecerse a su abuela Silvia Pasquel, lo que le trajo críticas por parte de internautas.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, compartió la fotografía de la portada, en blanco y negro, lo que le trajo críticas, pues luce más madura y pareciera que no fue retocada.

Incluso hubo quien la confundió con la actriz Cynthia Klitbo y con su tía Frida Sofía, quien se ha lanzado contra ella por su forma de ser.

La modelo Michelle Salas compartió un mensaje en sus redes sociales, en donde calificó las redes sociales como un arma para agredir sin conocer, y señaló que lo que se critica, muchas veces es de lo que se carece.

Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme y darme cuenta de que esta profesión y en mi caso mi núcleo familiar está abierto a comentarios que no siempre me van a gustar pero no dejo que me afecte. Soy más que un mal comentario en Instagram”, remató Michelle.