Michelle Salas explota contra Luis Miguel, por exponer su sexualidad en su serie

México.- Michelle Salas llamó irrespetuosa y desafortunada la manera en la que fue retratada en el final de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” para Netflix. La modelo se sintió violentada en su intimidad al mostrar su sexualidad cuando tenía apenas 19 años.

La influencer de 31 años de edad, hija de Michelle Salas y Luis Miguel, fue incluida en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” para Netflix, pero no de la mejor manera.

En el octavo y último capítulo se mostró la sexualidad de una Michelle de 19 años, lo cual reprueba y llamó una falta de respeto.

Y es que cuando tenía 19 años, la joven mantuvo un romance con Alejandro Asensi, entonces mánager de Luis Miguel, quien se enteró y se molestó tanto que lo despidió. Michelle y Asensi se enamoraron y "El Sol de México" decidió mostrar ese episodio, exponiendo la sexualidad de su hija, lo cual la tiene destrozada.

Michelle Salas compartió con sus casi dos millones de seguidores en Instagram un escrito de tres hojas en las que aclara que jamás responde a rumores, pues no le gusta el escándalo, pero la manera en que fue retratada en la bioserie de su padre, la obliga a hacerlo.

Aclaró que aún con el corazón abierto, le costó escribir, pues se trata de un tema delicado, personal, de su familia, su infancia e intimidad, la cual se expuso sin su permiso y no de la mejor manera.

Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión, y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió Michelle Salas.