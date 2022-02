Michelle de Regil acusa de robo a su propia hermana Bárbara de Regil

Ciudad de México.- Michelle de Regil señaló a su hermana Bárbara de Regil de robarla, lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde acusó y expuso por tremendo hurto que realizó tras visitar su casa.

Por su parte, la intérprete de "Rosario Tijeras" reaccionó ante la tremenda acusación, se defendió y emitió su postura a través de un video que compartió en la misma red social.

Pero resultó que todo fue un montaje, ya que la hermana de la ex estrella de novelas decidió jugarle una broma y compartió una captura de pantalla con la conversación más reciente que había tenido con Bárbara.

La prueba del delito se pudo ver en las historias de Instagram de la actriz. Foto: Instagram.

En dicha plática se puede leer que la famosa le pide que le regale cuatro de los chocolates que ella tenía, a lo cual Michelle le responde que puede hacerlo y además le indica dónde encontrarlos.

La también empresaria anotó como descripción de la publicación: “Dato curioso: no hay una vez que mi hermana @barbaraderegil vaya a mi casa y no me de baje con mis chocolates @deregilchocolat".

Como respuesta al tremendo “quemón”, Bárbara de Regil colgó dos clips en las historias de su cuenta de Instagram en los que sigue con la broma y califica de injuria al texto que publicó su pariente en la red social: "Yo jamás haría algo así, eso sería ilógico", comentó.

Todo se trató de una broma entre hermanas para promover el consumo de la marca de Michelle. Foto: Especial.

Después de esto, la también influencer comparte justo el momento en el que muerde una barra de chocolate previo a terminar el video. Ambas compartieron la historia de la otra.

Además de ser un momento divertido para los seguidores de ambas mujeres, la publicación sirve como un comercial para promover el consumo de la marca de Michelle de Regil, quien se dedica a comercializar este tipo de productos.

