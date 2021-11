Miguel Bosé revela momentos traumáticos junto a su papá en libro autobiográfico

Ciudad de México.- Miguel Bosé anunció que está próximo a publicar “El hijo del Capitán Trueno”, un libro autobiográfico donde por primera vez contará historias de su juventud y cómo el tener un padre autoritario lo marcó de por vida.

Editorial Espasa es la casa que arroba este proyecto donde el cantante español “pulveriza los prejuicios que la opinión pública posee sobre él en esta reveladora autobiografía”.

Además, el cantante aseguró que dará detalles de la manera en que el famoso torero, Luis Dominguín, se empeñó en hacer todo lo imposible para evitar que su hijo fuera homosexual.

Bosé asegura que pasó por ciertos momentos traumáticos al lado de su papá, que sin duda marcaron su niñez.

Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo... porque de mí... por ahora, que yo sepa... no has sacado nada", le dijo el torero.