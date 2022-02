Miguel Bosé sorprende al reaparecer con este look a sus 65 años

España.- Miguel Bosé es un artista que siempre está dando de qué hablar, sino es por su música, porque ya lanzó un libro, por las polémicas familiares y recientemente se ha visto en el ojo del huracán por su postura anti vacuna de Covid-19.

El español maneja un discurso negacionista además de promover teorías conspiratorias acerca de las cepas del coronavirus, lo cual está causando gran alboroto entre los internautas que se han sumado al debate.

Pero todo lo anterior parece no importarle a Miguel Bosé,quien reapareció en redes sociales para mostrar el nuevo look que maneja a sus 65 años.

Al parecer todo lo hizo planeado, ya que antes de revelar su nueva imagen, el intérprete de “Como un lobo” compartió dos instantáneas donde se le puede ver con la barba y el cabello largos y anunció que iría a la estética. “Mañana me corto el pelo, ¡demasiado largo! Por ahora paso a saludaros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Fans del cantante aseguran que esta nueva imagen lo rejuveneció. Foto: Especial.

De entre todos los comentarios de sus miles de seguidores, resaltó el de su ahijada Paulina Rubio, recordemos que el cantante apadrinó al grupo Timbiriche por lo que se conocen desde que era una niña.

“La chica Dorada” reaccionó de inmediato y comentó: “No, todo menos eso” junto a varios emojis, entre ellos el de corazón. Pero Bosé ya había tomado una decisión y 24 horas después la hizo pública.

“Ya me corté lo corté, no hay vuelta atrás”, dijo el intérprete español en un video que compartió en su muro de dicha red social y en el que se le puede ver con su nuevo diseño de peinado y luce una imagen mucho más fresca y jovial.

Inmediatamente sus más de 940 mil seguidores en la plataforma, no perdieron oportunidad para elogiar a Bosé y decirle que su look se parece al que presentó en 2010 cuando lanzó su disco "Cardio", mientras que otros fans lo recordaron en su época de seductor en "Amante bandido", que le da más parecido al look que tenía en 1984.

Bosé continúa trabajando en su serie autobiográfica producida por Paramount+. Foto: Especial.

Lo cierto es que, el intérprete de “Salamandra” se ve muy diferente, en tanto que sus fans continúan a la espera de un nuevo proyecto musical una vez que se recupere de las cuerdas bucales, pues confesó que padece disfonía psicógena.

Mientras tanto, Bosé está trabajando en la producción de su bio serie que está produciendo Paramount+, inspirada en su libro autobiográfico “El hijo del Capitán Trueno”, en el que revela vivencias juveniles y la relación con sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, y será estelarizada por el actor Iván Sánchez.

ebecerril@am.com.mx