Ciudad de México.- Miguel Bosé regresó a Instagram luego de que en septiembre del 2020 cerró su cuenta porque fue criticado por sus opiniones sobre el COVID-19, pues argumentó que las redes sociales “ejercen censura y control de la información”.

Este 3 de abril, el cantante español cumplió 65 años y publicó en Instagram varias fotografías en las que aparece bien vestido, guapo y elegante, y en las que escribió mensajes llenos de motivación.

Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón", fue uno de sus mensajes.

Miguel Bosé es un cantante y actor español nacido en Panamá./ FOTO: Instagram

Su nombre de nacimiento es: Luis Miguel González Borloni./ FOTO: Instagram

Miguel Bosé destacó como actor en la película "Tacones Lejanos"./ FOTO: Instagram

Ofrece a 'Lo de Évole' entrevista muy íntima

Miguel Bosé, intérprete de “Morena Mía” y "Amante Bandido" ofrecerá su primera entrevista a la televisión española en varios años, a "Lo de Évole" este domingo 11 de abril.

El conductor del programa, Jordi Évole, adelantó en su Twitter algunas de las preguntas y las respuestas que Bosé concedió sobre sus adicciones, la relación con su padre, cómo se siente con 65 años, y sobre la muerte de su madre, Lucía Bosé.

Jordi Évole es un periodista español, cómico y presentador de televisión./ FOTO: Google

¿Cuánto haces que no dabas una entrevista en la televisión española?", le pregunta Évole a lo que Bosé responde: "Cinco

¿Qué le pasa a tu voz?", interroga directamente el periodista. "Mi voz, que va y que viene Ahora puedo hablar", sostiene Bosé.

Cuando el periodista le pregunta si su madre Lucía Bosé tenía coronavirus, el cantante responde tajante:

Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya".

Posteriormente, el artista asegura:

He vivido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije 'se acabó'. He dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo".

El adelanto finaliza con Évole preguntándole si con la edad se ha vuelto más conservador. "No, me he vuelto más lúcido", responde el cantante.

La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé se transmitirá el 11 de abril en la Sexta TV.

MIGUEL&BOSÉ

En exclusiva

Dos capítulos de @LoDeEvole

El primero, el próximo domingo.

El Miguel más íntimo.

Sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, como lleva cumplir 65.

Una entrevista única.

Domingo. 21:25@LoDeEvole pic.twitter.com/Oe2UZopDZz — Jordi Évole (@jordievole) April 4, 2021