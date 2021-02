Mike Biaggio, actor de Televisa, no podía ni sostener un vaso con agua debido al COVID

México.- El actor de Televisa, Mike Biaggio, comenzó con síntomas de COVID, las cuales se agravaron al grado de que necesitó usar un tanque de oxígeno y no podía ni sostener un vaso con agua.

Así lo explicó su esposa, la también actriz Gloria Sierra, a través de redes sociales, donde contó que su esposo no podía ni sostener el vaso con agua para tomarse una pastilla.

Aunque él consideró que Gloria estaba exagerando, ella no lo pensó y enseguida pidió ayuda para conseguir un tanque de oxígeno.

Le dije ¿Cómo vas a estar bien? No te preocupes, necesito que me digas la verdad de cómo te sientes, no finjas”, recordó Sierra en Instagram.

Pero la actriz originaria de Monterrey comenzó a buscar un tanque de oxígeno a través de redes sociales y fueron sus amigos, Ariadne Díaz y su esposo, Marcus Ornellas los que le ayudaron a extender la petición.

Le dije: ‘no me voy a esperar a que esto sea grave y prefiero exagerar y prefiero tener aquí algo que a lo mejor no ocupemos, pero necesito accionar ahorita, y si me está diciendo el doctor que necesitamos oxígeno, lo tengo que conseguir’”, recordó Gloria Sierra, de 36 años.

La actriz también recordó que su esposo empezó con los síntomas y aunque no tenía temperatura, su oxigenación era de 88, cuando la mínima debe ser 90. Llamó a un doctor, el cual le dijo que por la edad de Mike no debía estar en 80.

Para cuando ya estaba en la búsqueda del oxígeno Miguel Ángel llegó a estar en 83/85, pero ya 83 se me hacía demasiado feo… conseguimos el concentrador de oxígeno y a las casi 2 de la mañana lo conectamos…”.

Le he dado todos los medicamentos que el doctor me dio y hoy contacté a una doctora en el DF (Ciudad de México) que fue como un ángel de la guarda su llamada, entonces al parecer estamos bien con cómo hemos llevado las cosas”, contó en un video.

Y aunque el actor de Televisa debe realizarse una tomografía, lo deja pendiente, ya que el aparato que consiguieron es un concentrador de oxígeno casero que deben desconectar cada seis horas.

(El aparato) Trabaja seis, descansa una hora, entonces me decía el doctor: ‘en esa hora tienes que tener algo que lo mantenga para que no se nos baje en ese tiempo’. Ya conseguí uno, me lo traen al ratito como a las diez de la noche y aquí vamos”.

Yo he estado con él, no dormí en la cama con él, hice un tendidito a lado de la cama en el suelo para estar lejos, pero al final estarlo checando y monitoreando que no se le desconectara”.

Gloria Sierra compartió que por ahora ambos se encuentran alejados de sus tres hijas a las que sólo ven desde las escaleras.

Apenas se enteraron, amigos y seguidores enseguida le ofrecieron su apoyo a la pareja de actores, como la cantante y actriz Lisset, quien preguntó de qué manera los puede apoyar.

Mamacita no sabía nada, dime en qué puedo ayudar, con toda confianza”, le escribió.

Otros que reaccionaron y también les ofrecieron su apoyo son Fabiola Campomanes, África Zavala, Cecilia Galliano, José Ron y Grettell Valdez.